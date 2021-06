Stefany Borja Monrroy, de 27 años, se movilizaba como parrillera en una motocicleta de placa WBW-31E, pero cuando iban por el intercambiador vial que conecta los barrios Tiburón, Yarima y Cincuentenario, Omar de Jesús Pacheco quien iba al volante del velocípedo, perdió el control en una curva y colisionaron contra una baranda de seguridad.

El impacto los lanzó contra el pavimento y, claro, Stefany quien iba de parrillera, llevó la peor parte: sufrió un trauma craneoencefálico que le costó la vida de inmediato.

Omar quedó mal herido, pero fue rescatado y conducido de inmediato al Hospital Regional Magdalena Medio donde se encuentra bajo pronóstico reservado.

Stefany no tuvo suerte. La ex estudiante de asistencia administrativa y ex empleada de la Clínica Reina Lucía, se fue en circunstancias que sumen en la incertidumbre y el dolor a sus familiares, quienes solicitan ver los videos de las cámaras de seguridad del sector para conocer la verdad.

“Era una persona muy amable, consejera, muy amigable y muy juiciosa”, expresó afligida una de sus hermanas. Stefany era la mayor.