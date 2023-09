“Él estaba en el estadero y yo llegué. Hablamos un rato y luego el se paró de la mesa para ir al baño. Cuando iba caminando él me miró y se echó a reír por algo que un tipo que estaba en otro puesto le dijo. No sé qué fue”, contó el allegado y testigo.

Añadió que “ese hombre se paró de su silla y comenzó a insultar a Rodrigo, pero este no dijo nada. Entonces el sujeto sacó un cuchillo y dijo que lo iba a cortar, por lo que Rodrigo alzó las manos como para mostrarle que no estaba armado y el agresor de inmediato lo hirió en el pecho. No hubo pelea, Rodrigo no lo atacó, sólo fue un cruce de palabras y ya, le dio en el corazón”, dijo.