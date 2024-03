Niña perdió una pierna tras caer de una moto y ser arrollada por un camión de basura

En una Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Campbell permanece una niña de 11 años, quien perdió una de sus piernas tras sufrir un accidente cuando se movilizaba con su mamá en una moto, por el barrio La Unión, en el sur de Barranquilla.

De acuerdo con la madre de la menor, Zully Caicedo, su hija quedó debajo de un carro recolector de basura, luego de qué ella perdiera el control de la motocicleta y ambas cayeran al pavimento.

“Yo me caí de la moto cuando el camión iba a cruzar y yo también lo hice porque estaba al lado, no sé en qué momento perdí el control y me caí. Entré a buscar a mi hija y no la encontraba y luego la veo debajo del camión”, narró a El Universal la mujer.

El accidente se registró la tarde del domingo 17 de marzo en la calle 35 con carrera 14, del barrio La Unión.