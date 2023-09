Una madre de familia enfrenta una devastadora pérdida después de la repentina muerte de su hijo en la mañana del pasado jueves 28 de septiembre, cuando el niño se desmayó en su escuela.

Andrea Montes, la afligida madre, reveló que su hijo, Lian José de la Rosa, falleció en circunstancias aún sin esclarecer en una clínica ubicada en la localidad de Engativá, en Bogotá.

La mujer ha denunciado que, hasta el momento, nadie le ha proporcionado una explicación sobre la trágica partida de su pequeño.

La madre contó cómo sucedieron las cosas: "Mi hijo se levantó bien y normal, lo llevé al colegio a las 6:40. A los 5 minutos de que llegué a casa, me llamaron del colegio diciendo que el niño se había desmayado. La profesora venía corriendo porque ya lo habían trasladado a la Clínica Emaús. A las 7:40 me dijeron que mi hijo estaba estable, y pensé, 'me voy a cambiar'. Pero cuando llegué, a los 10 minutos, me informaron que mi hijo había fallecido".

Después de esta tragedia incomprensible, la madre ha buscado respuestas por parte del personal médico de la institución de salud, pero, según sus afirmaciones, hasta el momento nadie ha proporcionado una explicación sobre por qué el niño perdió la vida.

La mujer expresó su angustia: "Nadie sabe, ni ellos saben de qué falleció el niño, y nadie me da razón. Llegó con signos vitales y a las 7:40 me dijeron que el niño estaba bien, pero a las 8:00 me informaron que ya había fallecido. Nadie me dice nada. Si pregunto, evaden el tema y me dicen que no saben".

Hasta la fecha, ni la dirección de la Clínica Emaús ni la Secretaría de Salud de Bogotá han emitido comentarios sobre este trágico suceso inexplicable.