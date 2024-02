Niños eran torturados y amarrados por su padrastro: “me quemó la mano”

La Fiscalía General de la Nación informó el arresto de una mujer de 26 años y su pareja, de 29, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

Los dos fueron detenidos por supuesto maltrato físico a dos menores, hijos de la mujer. Los abusos fueron descubiertos cuando un familiar de los niños denunció las marcas de golpes y quemaduras que notó en sus cuerpos.

Los videos de la captura de la madre se hicieron virales en redes sociales.

Los niños, visiblemente afectados, señalaron a su padrastro como responsable de los abusos. A pesar de la insistencia de los policías, la madre se mantuvo en silencio.

Los niños, desesperados por recibir ayuda, relataron a los funcionarios policiales los horrores que vivieron.

“Eso que me hizo papá, me dolió... A mí todos los días me pegan en el cuerpo”, le repitió en varias ocasiones la niña a los policías.

