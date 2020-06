No ‘coma cuento’, en Bucaramanga no han ocurrido casos de escopolamina en los últimos meses

Una información que está circulando a través de redes sociales, ha causado preocupación debido a que relatan sobre casos de escopolamina en Bucaramanga.

De manera específica, se dice que “están colocando este dispositivo a los carros en los semáforos, las personas al tratar de quitarlos se contaminan con la escopolamina y terminan robándolas. Si les sucede, no los toque, déjelos allí y posterior con guantes u otro sistema remuévalo, no se detengan, es para robarlos.

“Es una nueva modalidad, una espumita pegada en el espejo el vidrio del carro, pero es más bravo que al escopolamina, como usted ve eso pegado y estorba, usted la coge para quitarlo y es ahí donde pierde el sentido, el ladrón está campaneando para robarle el carro, sus documentos y su cosas. Cuando vea pegado eso en el carro llame a la policía pero no lo coja porque lo roban”.

Para conocer qué tan ciertas son estas denuncias, esta redacción se comunicó con el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien manifestó que no ha recibido reportes sobre esta modalidad delictiva.

“Se hizo un barrido con todas las unidades, CAD, 12, cada comandante de jurisdicción y no se ha reportado ningún caso de escopolamina.

“Igualmente no hay denuncias físicas ni virtuales, no hay reportes de casos de escopolamina, es decir, si no ha llegado al 123, no hay denuncias en estaciones ni URI de la Fiscalía, las patrullas en calle o estaciones no tienen ese dato, quiere decir que no ha ocurrido este hecho”.

Al parecer, podría tratarse de las típicas cadenas de WhatsApp para generar pánico.