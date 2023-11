No encuentran el cuerpo de estudiante que se ahogó en el mar en Cartagena

John Sebastián Martínez Guerrero es estudiante de derecho, consejero municipal de Juventud en su natal Funza (Cundinamarca) y entre sus familiares y amigos lo consideran un ser especial al vencer un cáncer de tiroides.

John, de 23 años, es el joven que desapareció en la tarde del sábado pasado (18 noviembre) mientras se bañaba con sus amigos en el mar, en la recién abierta Playa 5, en Bocagrande.

“Mi hermano es un ser especial, venció un cáncer de tiroides. Es uno de los miembros más representativos del Consejo de Juventudes de Funza. Hace camitas y recolección de cómodas para los perritos de la calle, y adelanta procesos de liderazgo social en representación de los jóvenes de Funza”, contó su hermana Andrea Martínez.

El grupo de turistas, nueve en total, entre ellos John Sebastián, llegó a Cartagena a las ocho de la mañana procedente de Bogotá.

José Riaño, uno de los ocho amigos que viajaron junto con John desde Funza, le dijo a El Universal que el joven universitario “se ahogó a las 12 del mediodía”, mientras “quemaban tiempo porque habían alquilado un apartamento y se los entregaban a las 3 p.m”.

“No nos advirtieron del peligro”

Riaño expresó que ninguno de ellos estaba tomando y comiendo, sino que como llegaron temprano a Cartagena decidieron esperar en la playa y escogieron al azar la polémica Playa 5, que abrieron a bañistas apenas tres días antes.

El amigo de Martínez agregó que al mar se metieron a bañar tres turistas. “Él (John) no nadó por las boyas, estaba a pocos metros de la orilla y no alcanzó a llegar ni siquiera a la zona restringida. No es cierto que los salvavidas le llamaron la atención”, relató José Riaño a El Universal, precisando que en esos momentos solo había dos salvavidas en esa playa y que nunca “les advirtieron nada y no había señalización”.

