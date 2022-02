Sin lugar a duda, la muerte de Julieth Johanna Álvarez Mejía, de 22 años, no ha quedado en el olvido, quizá por la sevicia y la crueldad con la que fue perpetrado el crimen el pasado 14 de enero, en Bucaramanga. El país se estremeció al saber que fue asesinada y abandonada en una maleta en el centro de la capital santandereana.

Quince días después de ser sepultarla en el Cementerio Central, sus allegados reclamando para que el crimen no se trate como homicidio. “Queremos lo condenen por lo que hizo, que no es homicidio sino feminicidio. Fue terrible. Vengo de Tunja, porque me gustaría que se aclararan muchas cosas y que las autoridades traten el caso como debe ser”, dijo Paola Púa Vergara, amiga de Julieth desde años. Ella desmintió que Julieth se ganara la vida como trabajadora sexual. “Vendía empanadas y se la rebuscaba, pero no haría eso. Hasta vendió su pelo para conseguir dinero”. Reiteró que era una joven alegre que había pasado por cosas muy difíciles desde la muerte de su abuela, quien la crió.

Edwin Yesid Medina Ardila, de 33 años, fue capturado por este crimen y enviado a la cárcel. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado.