“Nos dice el conductor que estaba lloviendo y la luz del sector no favorece la visibilidad de noche y eso originó que las arrollara, vamos a analizar la velocidad del vehículo y otros factores”, indicó una fuente de Tránsito de Girón a Vanguardia

Al parecer, la adulta mayor, quien perdió la vida, no iba sola. Estaba acompañada de dos mujeres, entre ellas Luz Herminda Peña, quien también recibió el impacto de la camioneta; y otra mujer, de la que se desconoce su identidad.

Familiar niega la versión entregada a Tránsito de Girón

Vanguardia consultó con un familiar de una de las mujeres afectadas por este accidente sobre su versión de los hechos.

Según esta fuente, las cosas no sucedieron como contó el conductor de la camioneta. "Ellas no fueron arrolladas cuando estaban cruzando. Eso es mentira. Ellas no iban a cruzar, no necesitaban cruzar", explicó.

De acuerdo con el familiar, el conductor de la camioneta las impactó cuando ellas esperaban un vehículo en la bahía de este sector del Anillo Vial. "Estaban esperando un carro; de hecho el vehículo alcanza a llegar", señaló.