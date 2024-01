“No la podremos cumplir”: La desgarradora promesa de Isabella Mesa y su amiga

Isabella Mesa, una joven de 19 años, fue asesinada en Medellín durante sus vacaciones en la capital de Antioquia, pues ya residía en México. Amigos y allegados de Isabella Mesa han expresado su dolor y consternación. Pero entre los miles de mensajes que se han podido leer en redes sociales, el de Tatiana Vélez, quien sería su mejor amiga, ha causado conmoción.

“Me brindabas tu compañía, todos nuestros problemas se iban, todo lo malo desaparecía a tu lado. Me siento tan orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo, en esa mamá tan maravillosa que eras con ese bebé que amabas tanto”, escribió Tatiana Vélez en sus redes sociales.

Vélez también hizo referencia a las metas y sueños que compartían, recordando una conversación días antes del trágico asesinato. “Me duele tanto recordar que hace unos días, cuando estábamos hablando de todo lo de nuestras vidas, me cogiste la mano y me preguntaste si llegaríamos así a viejitas juntas. Con toda la seguridad del mundo te di un SÍ e hicimos una promesa y mira ahora lo que pasó, no la podremos cumplir”, lamentó.

Las amigas se reencontraron en Medellín después del regreso de Isabella de México. “Solo pudimos compartir unos días, tus últimos días, tus últimas risas fueron a mi lado, el último abrazo que diste fue a mí, mi princesa hermosa te mando un abrazo al cielo”, expresó Vélez en un emotivo adiós a su amiga Isabella Mesa, en una publicación en Facebook.