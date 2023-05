Nuevos detalles del accidente en Cabecera protagonizado por un conductor en estado de embriaguez

En la mañana de este sábado, 20 de mayo, el conductor de un carro protagonizó un accidente en la Carrera 38 con Calle 52, en Bucaramanga, cuando conducía en esta de alicoramiento y se estrelló contra un árbol.

En medio del aparatoso accidente y al parecer en un microsueño, también atropelló a un hombre que paseaba a su mascota como de costumbre.

"Yo iba caminando y el señor todo borracho se subió al andén, partió un árbol y me golpeó. Fui al médico me hicieron examen de columna. Todo parece que está bien. El miércoles me toca volver", afirmó la víctima del siniestro.

Según su relato, en medio del accidente él mismo ayudó a salir al conductor que había quedado atrapado dentro del vehículo. Minutos después habría intentado darse a la fuga, pero los alféreces de Tránsito de Bucaramanga lo impidieron.

La prueba de alcoholemia que le practicaron tras el choque dio positivo. "Si me toca poner denuncia la pongo, porque fue un hecho de irresponsabilidad".