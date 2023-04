Nuevos detalles del ataque al hincha del Bucaramanga en carreteras de Santander

Como acostumbra a hacerlo cada vez que juega fuera de la ciudad su equipo del alma, el Atlético Bucaramanga, Andrés Torres Cadena reúne recursos para acompañarlo junto a otros seguidores y para eso contratan buses de turismo que los llevan a diferentes partes del país donde se presente el ‘Leopardo’.

Pero en la última excursión el joven de 23 años, padre de un pequeño de 4, quien se dedica a la construcción, sufrió una amarga experiencia que lo mantiene en un centro médico de Puerto Berrío, con fracturas en las piernas y múltiples traumas en todo el cuerpo, después de regresar del partido que el equipo disputó el domingo en Pereira.

El lunes en la mañana cuando se movilizaban entre Puerto Berrío y Puerto Araujo en la troncal del Magdalena Medio, se bajaron cuando se encontraron en la vía con hinchas del Santa Fe que regresaban a la capital de la República después del encuentro con el Alianza Petrolera en Barrancabermeja. Hubo algunos roces y palabras sin inconvenientes.

Tras una mediación en la que participó Andrés para que no hubiera agresiones, decidieron continuar el recorrido.

Él fue el último que quedó en la carretera, cuando se iba a subir se resbaló y el mismo bus que lo transportaba le pasó las llantas delanteras por sus piernas y se fue sin atenderlo.

Al quedar en el suelo malherido, los hinchas del equipo ‘cardenal’ aprovecharon para golpearlo con patadas, puños y palos.

Un conductor de Copetran que pasaba por el lugar, se percató del hecho y logró rescatar al joven santandereano.

“Lo recogimos nosotros, fue terrible lo que le pasó al muchacho, nos metimos porque ya lo iban a apuñalar. Todo por el color de una camiseta”, relató uno de los conductores que lo auxilió.

Lo subió a la zona de carga de su bus, a la espera de una ambulancia que lo llevó hasta un centro médico de Puerto Berrío donde permanece en delicado estado.

“Gracias al de la Copetran me salvé, estoy vivo, porque me iban a matar. Mi bus se fue y no se preocupó por mi”, señaló el joven.

Según el reporte médico presenta fracturas en las dos piernas y múltiples traumas en la cabeza, la espalda, el tórax y los brazos.

Su familia ha pedido ayuda para traerlo a Bucaramanga, pero las ambulancias le cobran cerca de dos millones de pesos. Por eso acuden a los buenos corazones. Mayor información al 322 231 0822.

