Ojo con las citas por redes sociales: ladrones las aprovechan para atracar en Bucaramanga y el área

Un joven fue contactado por otro sujeto a través de un grupo de WhastsApp, integrado por miembros de la población gay de Bucaramanga. En medio de la conversación en el chat privado, surgió la idea de salir a conocerse en un sector de Floridablanca.

La víctima cuenta que surgió la idea de salir a hacer ejercicio, así que se citaron en un gimnasio al aire libre de Zapamanga IV, hacia las 7:00 p.m. del pasado lunes. “Por fortuna no me llevé nada. Dejé el celular, ni siquiera saqué la cédula, tenía solo como $1.000 para comprar agua”.

El hombre relata que cuando ya estaban en el lugar llegaron otros atracadores.

- No vaya a gritar, ni se vaya a hacer matar, quédese quieto y muévase para el monte. – Le advirtió la persona que cuadró la cita, mientras que sus cómplices amenazaban con cuchillos y pedían la entrega del celular, la billetera y demás pertenencias.

La víctima asegura que al no tener cosas de valor, los hombres, que serían de nacionalidad venezolana, entraron en crisis nerviosa. En medio del forcejeo, el joven resultó herido. “Como no estaba quieto atacaron con el cuchillo. Puse la mano para que no me pegara en el cuerpo. Me alcanzó a hacer una cortadura en el dedo corazón”.

- “’Guajiro’, ¿ahora qué hacemos? Tocará matar a este ‘man’...” – Comentaban entre ellos, mientras sujetaban a la víctima por la camisilla.

El joven afirma que en ese instante pasó un taxista que empezó a pitar al percatarse de la situación. “Gritó que venía la Policía. en ese momento me soltó el que me tenía agarrado. Salí corriendo por un monte, hasta la Transversal Oriental. Así me pude escapar”.

Pese a que el hecho ocurrió hace tres días, aún no se ha instaurado una denunciar formal ante las autoridades. “La Fiscalía y la Policía probablemente no van a hacer nada, todos saben que la justicia en Colombia es negligente. Pero sí me gustaría hacer la denuncia, el tipo está identificado en redes sociales. Ellos se la pasan delinquiendo así. Solicito más controles, porque los migrantes no pueden venir a Colombia a hacer y deshacer”.

Más casos

Tras lo sucedido, la víctima compartió en el grupo WhatasApp la foto del sujeto y describió lo ocurrido. Otros integrantes del grupo señalaron que también habían establecido contacto con el hombre, incluso a través de otras redes como Facebook. “El tipo lo que hace es citar gente a la cancha, y como hay monte, allá se esconden los otros. Algunas personas dijeron que era muy insistente para que fueran a ese lugar. Me mandaron hasta el perfil de Facebook y efectivamente es el mismo”.

La víctima comenta que cada quien le da el uso que quiere a las redes sociales, pero su consejo es “que se cercioren de con quién hablan realmente. Hay mucha gente que se acerca a comprar un celular y lo roban. También son comunes los casos de estafas”.

Además, la comunidad de Zapamanga advierte que la inseguridad del sector es alta, por lo que solicitan a la Administración Local la instalación de cámaras de seguridad, una mejor iluminación y reforzar el sector con más miembros de la Policía. “A una vecina recientemente la asaltaron en el sector de la gallera. Después de las 7:00 p.m. el lugar es muy solo, no se puede pasar tranquilo de Zapamanga a Castellana, ni a Villabel...”.

Tras conocerse el caso de Zapamanga en el grupo de WhatsApp, también salieron a la luz comentarios de otros hombres que habían tenido experiencias similares en el pasado, pero que no se animan a denunciar ante las autoridades. Por ejemplo, uno afirmó que tras sostener un encuentro en la casa de un desconocido, fue chantajeado con un supuesto video grabado ese día.

Otro joven recomendó precaución al contactar gente en chats y aplicaciones de citas. “Si a usted le dicen vamos a tal sitio y no conoce ese lugar, mejor quédese en la casa. También conozca a fondo a la persona con la que se va a encontrar. Haciendo preguntas, según los gustos y el vocabulario, puede hacerse una idea de con quién está hablando”.

No se deje engatusar

Respecto a este tipo de casos, la Oficina de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten ser víctimas de estos delitos.

Al contactar personas desconocidos para establecer relaciones afectivas usted se está jugando un ‘cara y sello’. Así como es posible que usted encuentre una buena amistad, o incluso al amor de su vida, también corre el riesgo de que aparezca alguien que le cause daño.

Los expertos explican que cualquiera puede comprar una tarjeta SIM, entrar a grupos de WhatsApp y empezar a hablar con alguien. Si tiene malas intenciones, lo va a citar a algún sitio donde pueda cometer el delito fácilmente, aprovechando condiciones como la carencia de cámaras de seguridad, sin testigos y con poca iluminación.

Por esta razón, si va a tener una cita acuda a espacios de buena reputación y concurridos por otras personas, como centros comerciales y parques reconocidos. “Uno no se puede dejar llevar por la emoción del corazón. Estos sujetos tienen un gran ‘parlamento’ para convencer y la víctima no cae en la cuenta de que va para un ‘hueco’”.

Denuncie

Cuando usted resulte víctima de alguna situación adversa, lo mejor es dejar a un lado la vergüenza y el ‘qué dirán’. Acuda tan pronto sea posible a instaurar una denuncia formal.

De esta forma, se asignarán investigadores al caso para tratar de identificar y judicializar a los responsables. “El objetivo de la denuncia es que no hayan más víctimas. Dejemos de creer que la Policía no hace nada”.

Solo así sería posible ubicar al delincuente y por lo menos se le haría una imputación de cargos.