Otra mujer fue víctima de violencia intrafamiliar en Bucaramanga

A prisión fue enviado un hombre identificado por las autoridades como Alberto Avendaño quien fue capturado en el barrio Café Madrid al norte de Bucaramanga por los delitos de violencia intrafamiliar y daños en bienes del estado.

El caso se presentó el pasado lunes en la noche cuando el individuo llegó a la casa de su pareja, una mujer de 32 años, y la quiso agredir con un matero. Según el relato de la mujer, tomó la planta y se la lanzó por la cabeza.

“Por fortuna logré poner mis manos y no me golpeó. Llegó borracho, partió los vidrios de mi casa y le pegó a mi hija de 12 años. Él no es el papá, llevábamos unos años conviviendo, pero ya me cansé de sus maltratos”, señaló la mujer.

En su estremecedor relató además aseguró que el sujeto la tomó del pelo y la lanzó por unas escaleras. Cogió una piedra y también le causó daños a la motocicleta de su esposa.

Con el apoyo de los vecinos, el hombre se fue del inmueble. No obstante, el sujeto tenía llaves del apartamento y ella ya no quería que entrara más al inmueble.

Por eso solicitó el acompañamiento de la Policía. Al llegar los uniformados lo fueron a buscar para que las entregara, pero reaccionó contra ellos sacando un cuchillo, los amenazó y les dañó con un arma blanca, el asiento de la moto en la que se movilizaban.

Tras esta acción fue capturado y llevado a la Estación Norte donde lo reseñaron. Lo presentaron ante la Fiscalía por los delitos de violencia intrafamiliar y daño en bienes del estado.

“Me sentí atemorizada, él me amenazó que me iba a matar. A los policías intentó agredirlos y les dañó la moto. Por fortuna la Policía lo capturó, pero temo que lo dejen libre y me haga daño a mí o a mis hijos, ya que él no es el padre”.

Tras ser presentado en una audiencia ante un juez de garantías fue enviado a prisión a la espera de que inicie la etapa de juicio.

“Yo les digo a las mujeres que no se queden calladas, que denuncien los atropellos y agresiones de sus esposos. Tenemos que confiar en las autoridades”, puntualizó.