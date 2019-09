Un peatón perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en la Avenida Quebradaseca con carrera 19, sentido oriente-occidente.

Ocurrió hacia las 3:30 de la tarde del pasado lunes. Según información entregada por testigos a los agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que conocieron el caso, el peatón, de quien aún no se conoce identidad pues era un habitante de calle que no portaba documentos, salió de repente desde la parte delantera de un bus estacionado, razón por la cual el motociclista no tuvo tiempo de reaccionar.

Precisamente, las hipótesis manejadas por las autoridades, son posible exceso de velocidad por parte del motorizado y salir por delante de un vehículo, por parte del peatón.

Tras el impacto, el habitante de calle, y la mujer y el hombre que se desplazaban en la moto, fueron auxiliados y trasladados a la Clínica La Merced para recibir atención médica.

El conductor tenía raspaduras y posible fractura de fémur, la mujer que lo acompañaba terminó con raspaduras y lesión de cadera. Pero fue el peatón quien llevó la peor parte: fractura de pierna derecha, trauma craneoencefálico y politraumatismos que lo hacían gritar de dolor.

Aunque consiente, no hablaba mucho, solo dio una posible identidad, manifestando que su apellido era Garcés.

Horas después, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció y fue trasladado a Medicina Legal como cuerpo no identificado. Expertos forenses se encargarán de la identificación para que pueda ser entregado a sus familiares.