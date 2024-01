Peatón murió arrollado por un tractocamión: "La verdad no lo vi"

Un trágico accidente de tránsito, ocurrido alrededor de las 9:30 p.m. del pasado martes 2 de enero, terminó en la muerte de un joven, quien fue fatalmente arrollado por un tractocamión en el norte de Bogotá.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles de este lamentable suceso.

De acuerdo con el informe preliminar, el tractocamión se detuvo en el semáforo de la calle 170 con carrera 7, en el barrio La Cita, localidad de Usaquén, esperando que el semáforo pasara a verde.

Tras reiniciar la marcha, pocos segundos después de que cambiara el semáforo, el conductor fue alertado por dos vehículos de que había atropellado a alguien.

El conductor del tractocamión declaró al Noctambulo de Citytv lo que había ocurrido.

"Llego y estoy esperando que cambie el semáforo a verde. Cuando cambia a verde, yo arranco y me alcanza un taxi y un carrito particular. Me dicen que lo espiché, pero la verdad yo no lo vi".

La víctima, identificada como un peatón, sufrió el impacto en la cabeza con la última rueda del vehículo, lo que causó que muriera inmediatamente.

El conductor manifestó su desconcierto, expresando: "Fue con la última llanta, con la 22, ahí se ve en la evidencia que fue con esa. La verdad no sé qué pasó". Además, instó a las autoridades a investigar el incidente y revisar las cámaras de seguridad del área para determinar si el joven pudo haber perdido el equilibrio y caído accidentalmente en la vía.