Sin mediar palabras, dos hombres en una moto llegaron hasta la calle 107f con carrera 15c del barrio Balcones del Sur, al sur de Bucaramanga, y le dispararon cuatro veces a Jhon Jawing Martínez Zafra, de 33 años.

Antes de su homicidio se encontraba con su esposa e iban a asistir a una celebración familiar. A las 8:30 de la noche se movilizaban en una motocicleta por una calle del sector, destapada con placa huella, cuando fueron sorprendidos por los sicarios que cerraron la vía.

Uno de los delincuentes se bajó de una motocicleta RX color blanco, lo tumbó y le disparó a Jhon. Cometido el crimen, junto a su cómplice huyeron con rumbo desconocido.

Quienes residen en el lugar se acercaron a verificar el estado de salud de la víctima.

“Tenemos unas pistas que uno de los sujetos vestía una camisa de cuadros y el otro una de color blanco. Esto nos servirá para analizar las cámaras de seguridad en el sector y dar con los responsables”, señaló una fuente de la Sijin.

La esposa de la víctima lo recogió del suelo y junto a algunas personas lo trasladaron en un taxi a la Clínica la Foscal, pero las heridas fueron de gravedad y falleció.

Los cuatro impactos que recibió se le alojaron en el pecho, la espalda y la cabeza. Le atravesaron órganos vitales por lo que la labor de los médicos no fue suficiente para salvarle la vida.

De inmediato la Unidad de Criminalística de la Sijín llegó hasta el centro médico a realizar el levantamiento del cuerpo y también se trasladó hasta al barrio a recolectar las pruebas y testimonios para esclarecer el homicidio.

Una fuente judicial de la Policía le aseguró a Q’hubo que no son claros los móviles del crimen por lo que se manejan dos hipótesis que estarían relacionadas con motivos pasionales o un ajuste de cuentas.

Jhon Jawing residía en el barrio España de Girón laboraba en una empresa avícola de Lebrija y había hecho algunos cursos de enfermería.

Una mujer que lo conocía desde pequeño, desde que eran vecinos de barrio, aseguró que era una persona noble y tranquila. Prestó servicio militar en el Ejército y sufrió una lesión permanente en una piernas.

“No sabemos si lo iban a robar. No era problemático, no le conocimos problemas de drogas, no fumaba ni tomaba. Era bachiller del colegio Inem. A veces laboraba con su moto. Ojalá se sepa qué pasó porque nos sorprende su muerte”, expresó.

Sus familiares se abstuvieron de dar declaraciones a la espera que sean las autoridades las que esclarezcan esta muerte violenta que se presento en el sur de la ciudad.