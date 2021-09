Policía de Bucaramanga desarticuló banda que se dedicaba al hurto de bicicletas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga recuperó este viernes, tres bicicletas, evaluadas en más de $30 millones de pesos, que habían sido hurtadas en las últimas horas.

Según el coronel Luis Quintero, de la Policía Metropolitana, se trata de una banda organizada dedicada al hurto de bicicletas de alta gama.

"Este es un trabajo articulado con la comunidad a través de nuestras redes de participación cívica y una efectiva colaboración del ciudadano en esta gran estrategia que tenemos de 'Todos Contra el Hurto'. Estamos presentando la comunidad la captura de tres personas, un vehículo inmovilizado, e igualmente la recuperación de tres bicicletas, dos de ellas hurtadas en la ciudad de Bucaramanga y una más que por información que tenemos fue hurtada en Bogotá, ya apareció la víctima", afirmó el coronel.

Además, aseguró que para enfrentar la racha de hurtos se está trabajando con las unidades de policía judicial con cámaras de monitoreo de la ciudad, apoyándose en sistemas de vigilancia de algunos edificios particulares y comerciales.

Así operaba la banda

Una de las víctimas es una mujer cuya bicicleta fue hurtada en el sector de Cabecera. Según ella, el vehículo la venía siguiendo, y uno de los tres hombres la interceptó en una bicicleta, vestido como ciclista, para hacerle preguntas sobre su condición física, afirmando que tenía un familiar deportólogo que podría asesorarla en su proceso.

Posteriormente le pidió que lo dejara probar la bicicleta en la que venía movilizada, para 'testear' su peso. Acto seguido apareció otro de los hombres y le pidió que sostuviera un cartón de huevos, mientras que el otro sujeto se fue en la bicicleta de la mujer hacia el Parque de Los Leones.

"Gracias a la Policía pude recuperar mi bicicleta. Ellos reaccionaron rápido, y me colaboraron revisando las cámaras del sector. Ahí se pudo ver que me venían siguiendo, el hombre se bajó del carro, armó una bicicleta y me interceptó. Después de denunciar, en menos de media hora ya habían recuperado mi bicicleta", afirmó la mujer.

La banda utilizaba el vehículo para llevar las bicicletas robadas hasta una empresa de encomiendas en Bucaramanga. Allí las desarmaban, envolvían y posteriormente las enviaban a Bogotá, donde les cambiaban el color y se volvían a comercializar.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa trabajando con la campaña 'Pedalenado por la Seguridad', en pro de proteger a los bici usuarios en las diferentes vías.