Según los datos entregados por la Policía, un sujeto se subió al remolque desde el municipio de Girón e intentó asaltar al conductor del vehículo de carga en la mañana de este miércoles.

En un video grabado por el conductor del tractocamión desde su cabina, se aprecia en su espejo retrovisor cómo el ‘polizón’ lo amenaza y le insiste que detenga el vehículo. Además golpea la puerta en repetidas ocasiones.

En las imágenes se ve cómo el asustado transportador pide apoyo a la Policía y zigzaguea en la carretera para llamar la atención de otros usuarios que se movilizaban en el anillo vial entre Girón y Floridablanca.

“Me trató de robar...”, se le escucha decir al conductor mientras con su celular grababa al ‘polizón’ que vestía una camiseta de la Selección Colombia.

Minutos después, en un segundo video, se pueden ver a varios motociclistas y la Policía en el sector de Versalles, Floridablanca, antes de llegar a ‘Papi Quiero Piña’, quienes inician la persecución del tractocamión y logran la aprehensión del sujeto.

La Policía lo detuvo y lo condujo a la Estación de Floridablanca. Sin embargo, podría quedar en libertad, ya que el conductor no interpuso la denuncia.

“La víctima no quiso interponer la denuncia y manifestó que seguiría su ruta. Si no hay denuncia formal, no lo podemos presentar ante la Fiscalía, por eso el llamado a las personas que sean víctimas de robos es a colocar la denuncia formal o de lo contrario las autoridades no pueden actuar”, señaló una fuente de la Policía.