"Ay Dios mío casi la mata", se escucha decir al hombre que iba dentro del vehículo desde el cuál la cámara registró el impactante suceso que, por poco y resulta en tragedia.

Una mujer a bordo una moto alcanzó a maniobrar su máquina para evitar ser embestida por un camión. Luego del incidente el vehículo se detiene, la mujer voltea a mirar ‘pasmada’ por lo ocurrido.

En el video, publicado por el medio Mi Gente Periódico, se escucha un audio que habría enviado la mujer contando lo que había vivido.

"Mamá, casi me mata un camión en el retén. El camión puso la direccional para la derecha y yo venía del centro. Miré para la vía a Bucaramnaga y no venía nadie, y me iba a cruzar cuando vi fue el camión encima. El señor alcanzó a esquivar y yo alcancé a doblar la moto», cuenta bastante agitada y alterada".