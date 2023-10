$!Por presunta rivalidad política maltratan a un perro en Santander

Con indignación, la Policía hizo un llamado a la comunidad para sobreponer los odios políticos y no vengarse con seres indefensos, “los animales no tienen nada que ver en el pensamiento e ideología de cada uno de nosotros. Los perros son mascotas y las debemos respetar”.

“En la mañana de este jueves (19 de octubre) salimos en defensa de un animal de propiedad del familiar de un candidato. Al parecer, personas sin temor de Dios tomaron este animal y le pegaron los ojos con gota mágica o pegante instantáneo, y lo dejaron en la calle. No sé si por venganza, por rabia, por rencor, por juego o recocha”.

Advirtió que el perro podría quedar ciego y pidió colaboración de la ciudadanía para identificar a quien cometió este acto de crueldad.

“Se nos ha hecho saber que al parecer son retaliaciones políticas. Desafortunadamente no se ha podido identificar quién hizo este acto inhumano a este animal, que lo baja a lo más cobarde del ser humano. No todo vale, no todo es posible”, expresó el intendente Duarte Díaz.