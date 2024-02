¿Por qué asesinaron al docente Mario Garrido al salir de clases? Habla su familia

Además de ser docente, Garrido era un apasionado por el deporte, en especial el fútbol. En la actualidad hacía una maestría en ciencias de la educación en la Universidad San Buenaventura.

Su último día

El martes (26 de septiembre) terminó su jornada laboral a las 6:45 de la tarde. En la puerta del colegio abordó un colectivo para llegar a Bayunca y de ahí tomar el bus que lo transportara a Cartagena.

“De noche los buses no entran al pueblo, por eso toca coger un colectivo. Me saludó desde el carro cuando pasó por mi casa y le dije que nos veíamos mañana. Al poco rato me enteré de la tragedia. Aún no lo creo”, comenta Magalis Coronado, compañera de Mario y líder en Arroyo Grande.

El docente llegó a Bayunca a eso de las 7:20 de la noche. Apenas bajó del carro, frente al negocio Rancho Pan, en la vía principal, aparecieron los dos sicarios en moto y uno de ellos, el parrillero, le disparó a quemarropa y sin mediar palabras.

Los testigos dicen que escucharon tres balazos. Garrido Osorio murió en el acto. La Policía Metropolitana confirmó que recibió dos de los impactos. Los asesinos escaparon en medio de la confusión.