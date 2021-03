Los videos de las cámaras de seguridad del barrio Comuneros fueron claves para que las autoridades, en una maratónica labor, dieran con alias ‘Winche’ y ‘Nando’, presuntos responsables del homicidio de María Rosa Pico, de 71 años, ocurrido en Charalá.

Sus familiares ahora solo esperan que todo se esclarezca y que los asesinos paguen. Con el alma destrozada aseguran que ella no merecía morir de forma tan cruel, “porque era una mujer buena, cariñosa”.

Aunque las investigaciones apuntan a que el crimen tuvo como móvil el robo de 8 millones de pesos que María guardaba en su vivienda, producto de los préstamos que hacía, su hijastro, Alirio García, señaló que no conocía la existencia de ese dinero y menos que ella se dedicaba a prestar plata.

Lea también: Accidentes de tránsito dejó dos heridos San Gil

“Hasta ahora supe eso, porque hasta pedíamos prestado cuando no teníamos para pagar los recibos de los servicios públicos. No era pensionada y desde que se casó con mi papá se había dedicado a ser ama de casa. Lo atendía y estaba pendiente de las cosas de él”. Alirio repetía una y otra vez que su madrastra era una mujer muy especial, porque lo cuidaba y lo quería como un hijo más. “Me quedé solo. No sé qué voy a hacer. Es muy triste”

Con un nudo en la garganta recordó lo que con horror encontró el lunes a las 9:20 de la noche, en la calle 12 # 23- 21. “Cuando llegué estaba la luz prendida y la puerta abierta. Me asusté. Entré con desconfianza. Comencé por la cocina porque estaba abierta y después la busqué donde ella veía televisión, todo estaba desordenado. Bajé de nuevo y ahí la encontré, en el cuarto que queda al lado de la cocina”. Estaba amarrada de manos y pies, con su boca amordazada. Su deceso habría sido por asfixia mecánica. Los vándalos forzaron la entrada para ingresar, pero lo más inquietante para sus familiares es que los vecinos no vieron ni escucharon nada.