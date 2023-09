$!Por una deuda de 50 mil pesos asesinan a una persona en Bucaramanga

De acuerdo con la versión de los familiares de Julián Bautista Rincón García de 29 años de edad, alias ‘Mono’, el sujeto que le propinó la herida con arma cortopunzante que le causó la muerte al obrero, se habría presentado de manera voluntaria ante las autoridades para responder por el homicidio.

No obstante, aún no habría sido capturado a la espera de una orden de la Fiscalía ya que su aprehensión no fue en flagrancia, es decir, en el momento del asesinato.

“La mamá lo presionó para que se entregara, nos toca esperar la orden de captura para que se lo lleven preso y pedimos que se haga justicia, debe pagar por la muerte de Julián”, relató una hermana de la víctima.

El dolor abraza a esta familia que reside en el barrio de Villas de San Ignacio, al Norte de Bucaramanga. Desde hace 24 años Julián Bautista estuvo por fuera de su casa sin que su mamá, Sandra Rincón García, de oficio ama de casa, supiera de su paradero.

No obstante, una hermana lo contactó a través de Facebook y en enero pasado regresó a vivir con ellos, al norte de Bucaramanga.

“Mucho tiempo sin saber de él, estuvo en Tibú en Norte de Santander. Mi mamá estaba muy feliz de tenerlo en la casa. Acá llegó a trabajar como ayudante de construcción y estaba juicioso”, dijeron sus familiares.

Precisamente desde hace una semana venía trabajando con alias ‘Mono’ quien lo contrató para construir una vivienda en el barrio Villas de San Ignacio.

Pero el pasado sábado 16 de septiembre a las 4:10 de la tarde, la tragedia llegó para sus seres queridos cuando Julián Bautista fue a hacerle un reclamo por el pago justo de su trabajo.