Yersey Fernando Tami Galvis, el rapero que a través de una canción confesó haber asesinado el pasado 4 de junio al comerciante de calzado Iván Camilo Castellanos Rangel, salió ayer del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga esposado y con un cupo en un establecimiento carcelario.

Si bien durante la diligencia judicial no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó argumentando su defensa una estrategia jurídica, en diálogo con Vanguardia sí reconoció su autoría en este crimen ocurrido en el Centro de Bucaramanga.

“Me arrepiento. Perdí mi carrera, mi música, mi vida, todo se fue a la basura”, fueron las palabras que entregó mientras era fuertemente custodiado por hombres de la Sijín.

Videos y testimonios

Sobre las 10:00 a.m. de ayer iniciaron las audiencias preliminares en contra del cantante urbano, de 27 años de edad, quien en la tarde del pasado lunes acudió a las instalaciones de la Sijín a entregarse voluntariamente y enseguida fue materializada su captura.

Durante el desarrollo de la diligencia, que se prolongó por cerca de tres horas, Tami Galvis se mostró tranquilo, estuvo atento a todo lo que decían los intervinientes e incluso en una ocasión sonrió mientras conversaba con su abogado.

Con esta misma tranquilidad observó uno a uno los videos de las cámaras de seguridad del Centro Comercial Panamá, localizado en la calle 37 con carrera 16 de Bucaramanga, que la Fiscalía proyectó como parte del material probatorio recopilado.

En las imágenes se observó al rapero, a bordo de una motocicleta Yamaha BWS, llegando a las 6:47 p.m., del 4 de junio, al establecimiento comercial. El parrillero del vehículo, cuya identidad aún se desconoce, se quedó afuera parqueando la moto para facilitar el escape en contravía.

Fue entonces cuando Yersey Fernando ingresó al centro comercial, pidió indicaciones para ubicar el local 122 en donde laboraba la víctima, y estando una vez allí llamó a Camilo.

“Camilo, vengo a que hablemos de mi mujer”, fueron las palabras que él expresó, mientras que la víctima le dijo que entrara al local. Sin embargo, lo que hizo fue sacar el revólver y propinarle dos tiros.

Castellanos Rangel, de 22 años, salió corriendo del almacén hacia la calle y Edwin Arley Carrillo Reyes, un joven empleado de 18 años, resultó herido en un acto heroico cuando intentó arrebatarle el arma al asesino. Los heridos fueron llevados al Hospital Universitario de Santander, HUS, a donde Camilo llegó sin vida.

Ocurrido el ataque, el pistolero se dio a la fuga en la moto con su cómplice, transitando en contravía por la calle 37.

Sumado a los videos el ente acusador reveló el testimonio de tres testigos de los hechos, entre ellos el herido, los cuales señalaron al cantante como el responsable del crimen.

Vanguardia conoció que las autoridades investigan la presunta coautoría en el hecho de la persona que acompañó al rapero.

La canción y los audios

El tema musical que Yersey Tami subió a sus redes sociales un día después del asesinato, en el cual aseguraba que fue engañado por Angélica Flórez (su excompañera sentimental y actual pareja del comerciante), también fue presentado como evidencia.

Como si todo esto fuera poco, la expareja del procesado entregó una serie de audios de Whatsapp, recibidos momentos después de que Tami Galvis asesinó a Iván Camilo.

“Si usted hubiera sabido hacer las cosas nada de esto hubiera pasado. Pero ya me relajé, ya me saqué la espina. Él sabía quién era yo, yo se lo presenté a usted para que le vendiera los zapatos y... eso no iba a quedar así”, dice el audio.

Pese a todo este material, el acusado decidió no allanarse a los cargos de porte ilegal de armas, homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa que le fueron atribuidos.

De acuerdo con los allegados del comerciante y a la investigación, la paternidad de un menor de un año de edad fue el detonante del homicidio, puesto que el señalado asesino aseguraba que el bebé era su hijo y no de Iván Camilo como él lo presentaba. Aún no se tiene certeza sobre cuál de estos dos hombres es el padre biológico.

A la cárcel

Baldomero Ramón, abogado defensor del rapero, en medio de su intervención solicitó al Juez 21 de Garantías de Bucaramanga que le impusiera una medida de detención domiciliaria a su cliente, argumentando que él no representa un peligro para la sociedad y que cometió el crimen tras sentirse burlado afectivamente.

“El inadecuado manejo de las emociones no puede ser excusa para atentar contra la vida de una persona. Una traición sentimental no puede ser causal de un homicidio... Ese comportamiento machista y agresivo nos permite saber que (Yersey Tami) es un peligro para la víctima (Angélica Flórez) y que debe estar privado de la libertad”, respondió el juez al momento de imponer la medida de aseguramiento intramural al procesado.

Concluida la audiencia, sobre las 12:30 p.m. de ayer, el defensor del acusado manifestó que buscará llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

“Sí hubo justicia”

Complacidos se mostraron los familiares de Iván Camilo al conocer la decisión tomada por el juez.

“La justicia sí existe en Colombia, eso era lo que esperabamos, que le imputaran todos los delitos cometidos y lo enviaran a la cárcel”, manifestó Alex Castellanos, papá del fallecido.

El hombre agregó que fue sumamente doloroso observar los videos del asesinato de su hijo y ahora espera una condena ejemplar.

Antecedentes

La Fiscalía reveló que Yersey Fernando tiene investigaciones vigentes por hurto calificado y agravado y receptación.

Sin embargo, llamó la atención que en tres oportunidades Angélica lo denunció por violencia intrafamiliar. Lo hizo en marzo y octubre del 2015 y en marzo del 2018. En una de estas ocasiones un juez ordenó una medida de protección para ella.

La defensa, al igual que el procesado, desvirtuaron estas acusaciones y manifestaron que las agresiones fueron reciprocas.