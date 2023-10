El profesor Roger González se desplazaba por el centro de Medellín cuando fue interceptado por hombres que intentaron despojarlo de sus pertenencias. La reacción del educador fue atacar a puños a sus victimarios.

Los hechos se registraron en el sector de Villanueva. El docente relató que dos hombres armados lo intimidaron, lo empujaron y le robaron su moto que está avaluada en 17 millones de pesos.

“Me tumban de la moto, yo forcejeo con ellos, me dicen que entregue todo lo que tengo”, relató González a Noticias Caracol.

La víctima del atraco contó que su reacción fue irse a los puños con los señalados ladrones.

“Muy asustado, empiezo a golpearme con ellos. Las laceraciones que me hicieron con el arma traumática me han generado molestias en la parte física”, añadió González.

El profesor contó que, hasta ahora, las autoridades no han dado respuesta por el atraco y solicitó ayuda para recuperar su motocicleta.

“Hasta ahora no me han dado ninguna respuesta. Ni me han llamado. Simplemente me tomaron unos datos, se fueron y nada más”, puntualizó el profesor.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, en lo que va del año se han registrado 25.680 denuncias por hurto en la capital antioqueña.