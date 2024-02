¡Qué inseguridad! Denuncian robo en un baño de un centro comercial

En el centro comercial Titán Plaza, ubicado en el noroccidente de Bogotá, se registró un hurto el pasado jueves 22 de febrero.

Según informó Caracol Radio, el incidente tuvo lugar en los baños de hombres del centro comercial.Un joven de 20 fue la víctima de esta nueva modalidad de atraco.

El joven relató que fue abordado por un individuo quien lo amenazó y le exigió la entrega de varios objetos, incluyendo su reloj, documentos, celular, chaqueta y llaves.

A pesar de que el joven intentó perseguir al ladrón, no pudo atraparlo debido a las múltiples salidas del baño.

Ante esta situación, solicitó ayuda al personal de seguridad del centro comercial, quienes llamaron a la Policía.

“Yo estaba en un shock completamente, entonces no me pude mover. Cogí mi maleta otra vez y salí corriendo para buscarlo, pero este baño tiene dos salidas, por lo que no tuve una posibilidad de poder coger al hombre”, relató al medio ya mencionado.

Sin embargo, el joven expresó su sorpresa al no ser atendido, como esperaba, por el personal de seguridad y el cuadrante policial poco después de su llegada.

Ante los nervios de la situación, la víctima le sugiró al personal de seguridad rastrear su celular desde una app: "Yo puedo encontrar mi teléfono desde una aplicación, ya que es un iPhone. Por lo tanto, les dije que me iba a ir hacia la tienda iShop para ver si ellos me podían ayudar, pero me dijeron que ya iba a llegar el cuadrante”.

A pesar de solicitar ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, el joven no obtuvo respuesta y se le indicó que primero debía presentar una denuncia ante la Fiscalía, lo cual hizo.

Este no es el primer caso de hurto reportado en el centro comercial Titán Plaza, según el testimonio del joven, quien mencionó otro incidente similar ocurrido la semana anterior.