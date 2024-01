Queman la casa de presunto asesino de líder comunal en Cartagena

Un video, que desde la mañana de este viernes 19 de enero se ha viralizado en las redes sociales, y que deja ver el momento en que un hombre lanza un elemento y provoca el incendio de una casa, en la Avenida Pedro Romero, ha causado rechazo en la ciudadanía.

El sujeto, vestido de blanco, sería una de las cientos de personas que asistieron a la caravana de despedida y sepelio del líder comunal Billy Smith Salgado Carmargo, de 22 años, asesinado el pasado martes en medio de un atraco, en el Barrio España.

Entérese: Murió bombero que recibió una descarga eléctrica mientras atendía un incendio

Al parecer, el hombre atacó la vivienda porque en ella vivían familiares del presunto asesino; sin embargo, la Policía Metropolitana de Cartagena ni la Fiscalía han entregado información oficial sobre supuestos homicidas o vinculados a esta investigación.

La caravana fúnebre salió, a las 9 de la mañana, del sector Madre de La Candelaria, hasta el cementerio Jardines de Cartagena, frente al barrio El Recreo. Cuando iban por la Pedro Romero, aún a la altura de La Candelaria, ese hombre incendió el inmueble.

Tal parece que en la vivienda no habían personas ya que no se han reportado heridos; sin embargo, vecinos de la vivienda rechazan lo ocurrido y piden acompañamiento por parte de la Policía. Afirman que no hubo patrulleros en el multitudinario recorrido.

Lea aquí: A la cárcel docente que habría abusado sexualmente a un menor de edad durante 8 años

El alcalde Dumek Turbay escribió en su cuenta de X: “quemar la vivienda del presunto responsable de la muerte de un líder en La Candelaria, es un acto que rechazamos tajantemente. Los responsables deben ser judicializados y castigados como corresponde; la justicia por mano propia jamás será una salida válida”.