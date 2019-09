Una mujer en condición de calle y con un grave problema de consumo de sustancias alucinógenas fue la persona que perpetró el ataque a cuchillo del parque Girardot, en el occidente de Bucaramanga, que dejó a tres personas heridas y a una adulta mayor fallecida.

Se trata de Jannet Julieth Suárez Rojas, de 24 años de edad, quien murió el pasado lunes en la noche en la UCI del Hospital Universitario de Santander, HUS, como consecuencia de las puñaladas que ella misma se propinó el día de los hechos, el viernes 6 de septiembre, tras atacar a un grupo de ciudadanos que ni siquiera la conocían.

Le puede interesar: Pareja santandereana que sufrió grave accidente en Cuba pide ayuda

“Ella quedó con muerte cerebral por las puñaladas. Fui a reconocerla porque una muchacha me avisó, yo no sabía nada de lo que había pasado. Si no hubiera ido esta sería la hora y ella hubiera quedado como N.N.”, reveló una hermana de la occisa a Vanguardia.

Si bien inicialmente la responsable del ataque había sido identificado como Sandra Guzmán, la familiar aclaró que su nombre real era Jannet Julieth Suárez.

Una vida en las calles

Esta joven llevaba cerca de cinco años inmersa en el consumo de drogas y vagando por las calles de la capital santandereana.

“Al principio vivía con nosotros, luego la familia se desintegró y cada uno de nosotros cogió rumbos distintos, ella quedó en la calle”, agregó la hermana.

Fueron varias las veces que Jannet fue internada en la Fundación Shalom con el propósito de rehabilitarse; sin embargo, siempre recayó.

“Hace mes y medio se había ido de Shalom. Allá duraba seis meses, ocho meses, un año... Permanecía un tiempo y luego se iba”, señaló la hermana.

Lea también: Mañana de terror en el parque del Girardot: un muerto y cuatro heridos

Para los allegados a Suárez Rojas es claro que el ataque fue el resultado de problemas mentales asociados al consumo de sustancias estupefacientes.

“Ella ya la cabeza no la tenía muy bien de tanto droga. Por lo general se la pasaba metiendo vicio en Villas de Girardot, de allá venía, concluyó.

El ataque

La mañana del viernes 6 de septiembre, según quedó registrado en un video de cámaras de seguridad, Suárez Rojas, llegó hasta una esquina del parque, más precisamente a la carrera 6 con calle 27, robó un cuchillo y sin razón aparente empezó a agredir a las personas que allí departían.

María del Carmen Suárez, de 82 años, recibió una puñalada en el pecho cuando atendía una venta de obleas. Murió minutos después en el HUS.

Los otros tres lesionados fueron Rosibel Correa, Eduardo Buitrago Rey y Edison Leonardo Quitián.