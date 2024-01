“Quiero darle sepultura a mi hija”: Continúa el drama de la madre de niña de dos años asesinada en Bucaramanga

Clamando desesperadamente por la entrega del cuerpo de su hija de 2 años, víctima de golpes y abuso sexual a manos de su padrastro en un hostal del Centro de Bucaramanga, se encuentra Rosa Isabel Rodríguez.

A pesar de que han transcurrido 13 días desde este impactante feminicidio que ha conmocionado a la capital santandereana, la afligida madre aún no ha recibido el cuerpo de su pequeña para brindarle el tan ansiado descanso cristiano.

“He acudido en varias ocasiones a Medicina Legal, pero no me permiten entrar desde la puerta. Me informan que la entrega del cuerpo demorará tres meses, alegando la ausencia de huellas, sin constancia biológica en los documentos y a la espera de los resultados de la prueba de ADN. Lo único que deseo es ver a mi hija y proporcionarle un sepelio digno, lo mínimo que merezco”, expresó la joven madre entre lágrimas a Vanguardia. Afirmó que no regresará a Venezuela hasta que le entreguen el cuerpo de su hija.

Lea también: Video | Murió presunto ladrón que fue golpeado por la comunidad en Piedecuesta

La mujer compartió que su vida se ha convertido en un auténtico drama tras la trágica pérdida de su hija. Aseguró sentirse amenazada por la familia del presunto asesino, mientras las autoridades gubernamentales la han dejado desamparada.

“La Alcaldía de Bucaramanga no me ha proporcionado refugio ni apoyo; ni siquiera me han asistido en la gestión del proceso. Aunque el alcalde emitió declaraciones al respecto, fueron solo palabras vacías. Me da temor salir a la calle debido a estas personas. Ya presenté una denuncia en la Fiscalía, pero aún no he recibido protección”, expresó con preocupación Rosa Isabel.

Además, señaló: “Perdí mi empleo porque generaba miedo que aquellos que me amenazan pudieran encontrarme. Estoy sola con mi hermano aquí, sin recursos ni siquiera para desplazarme a la Fiscalía. Una abogada me ha colaborado con dos ayudas alimentarias, pero por lo demás, estoy desamparada”.

En relación con su otra hija de 5 años, quien estaba bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la madre afirmó que ya se la entregaron y la envió a su país natal para garantizar su seguridad.