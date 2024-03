“Reciba $100 mil y se va a dormir”: así fue el intento de soborno de un conductor infractor en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reveló un nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo” cuando un conductor intentó sobornar a un agente de tránsito que le impuso un cepo porque se encontraba mal estacionado.

#BuenoInforma Ocurrió esta noche sobre la carrera 39 en altos de Cabecera: "Quién soy yo, quién soy yo", ¿Les parece conocida esta frase? Y continuó su ofensiva verbal: "Por qué no recibe 100 mil pesos y se va a dormir mejor". Lo que no esperaba este ciudadano infractor de... pic.twitter.com/xE7WZCGD5b

“¿Quién soy yo, quién soy yo? Porque no recibe 100 mil pesos y se va a dormir mejor “. Estas fueron algunas de las palabras, acompañados por algunos insultos, dicha por el infractor en un video.

Carlos Bueno Cadena, director de Tránsito de Bucaramanga y quien dio a conocer este material audiovisual, señaló que el conductor terminó siendo sancionado.

“Lo que no esperaba este ciudadano infractor de las normas de tránsito es que nuestro agente no se dejó provocar, no aceptó su ofrecimiento ilegal y por el contrario, procedió a imponerle el comparendo respectivo”, dijo el vocero de la institución en sus redes sociales.

El hombre además de pagar la multa de tránsito por estar mal parqueado, podría ser judicializado por el delito de cohecho.

“Este es otro de los múltiples casos que debemos enfrentar para imponer el orden y restablecer la autoridad, sin importar el sector de la ciudad en que se presente. Los andenes son para los peatones y así lo haremos respetar y si tienen tanta plata para ofrecer y tapar sus faltas, que mejor utilicen ese dinero para pagar una o dos horas de parqueadero”, añadió Carlos Bueno.