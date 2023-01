Reconocido periodista fue víctima de atracadores en Barrancabermeja

“Corrí con suerte en el robo”, fue una de las declaraciones que dio Soel Caballero Cruz, un periodista reconocido de Barrancabermeja que el martes en la noche fue víctima de la delincuencia cuando dos hombres lo golpearon y le hurtaron su dinero.

Lo que sostuvo Caballero a los medios de comunicación es que él se dirigía a su casa ubicado en el barrio La Campana cuando los encapuchados, con lentes oscuros, se acercaron para exigirle la plata que tenía en su cartera. El robo se dio aproximadamente a las 11:50 de la noche. “Cuando estaba cerca de donde parqueé mi carro, estos hombres me abordaron, tenían un arma traumática y luego de que saqué el dinero y se los di, uno de ellos convencido que todavía me quedaba plata, me exigió que ‘sacara todo’, y como ya no tenía me fueron a requisar”, explicó el periodista.

Caballero asegura que fue en ese momento que comenzó a forcejear con ellos, lo que hizo que estos dos hombres lo golpearan. Uno le pegó con el arma dos veces en la cabeza y el otro le propinó un fuerte puño en la cara.

“Agradezco que había unos ciudadanos pasando en el momento que me golpeaban, porque fueron a ver que estaba pasando y los ladrones huyeron del lugar”, dijo la víctima.