Así puede saber si su teléfono fue recuperado por la Policía de Bucaramanga

En rueda de prensa la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, entregó resultados operacionales contra el delito de hurto de celulares y motocicletas.

Dentro de estas acciones se destaca la recuperación de 10 vehículos, seis motos y cuatro automóviles de alta gama, que habían sido hurtados y fueron entregados a sus propietarios por parte del comandante de la Mebuc, coronel Henry Yesid Bello, y el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

“Estamos recuperando los vehículos y celulares de personas trabajadoras, que fueron víctimas de delincuentes que ahora están capturados. Los invito a denunciar, a los delincuentes les sirve el silencio de la gente: ustedes denuncian, nosotros los perseguimos”, dijo el mandatario de los bumangueses.

Geraldine Torres fue una de las personas que recibió su motocicleta Yamaha FZ que había sido hurtada el 10 de octubre del año pasado en la ciudad

"Ingresé a mi casa a sacar un chaqueta y cuando salí ya no estaba. Hace cuatro meses estaba hurtada, la recuperación y me contactaron. A pesar de que estaba nueva, no me llamaron por recompensa para devolverla”, expresó la mujer víctima