Este viernes se dieron a conocer nuevas imágenes del momento en que Ernesto Vera, de 22 años, fue presuntamente agredido por uno de los miembros del personal de seguridad de la discoteca La Cerve, ubicada en el sector de Cuadra Play. Los hechos se registraron en la madrugada del pasado 22 de septiembre.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Gómez, explicó que estos videos fueron suministrados a la Fiscalía por uno de los abogados que se identificó como representante de la empresa de seguridad Staff Pro y La Cerve, pero recalcó que el pasado 3 de octubre no se dieron a conocer a la ciudadanía en su totalidad.

Los videos que circulan este viernes muestran qué sucedió luego de que el estudiante fue sacado del establecimiento. Gómez afirmó que el joven salió en un estado de completa indefensión. “Casi inconsciente es tirado contra el piso y así se originan las lesiones que sufrió”.

Gómez criticó que la defensa de La Cerve y Staff Pro expresara que Ernesto Vera se había caído y que el procedimiento que realizaron se los enseñó la Policía, “cosa que tampoco es cierto”.

El abogado de la familia solicitó a la Fiscalía que se vincule al proceso a todas las personas que tengan algún tipo de responsabilidad penal en este caso. “Esto incluiría tanto a quienes realizaron la agresión directamente que serían los miembros de Staff Pro y las personas obligadas a velar por la seguridad de Ernesto, como los dueños del establecimiento”.

Además, Gómez precisó que según el dictamen de Medicina Legal momentáneamente a su cliente se le otorgaron 60 días de incapacidad. “Existen pérdidas funcionales en algunos órganos y daños al rostro que son de carácter permanente”, subrayó.

Se está a la espera de que las autoridades ubiquen al agresor. “Hay unas versiones que dicen que está en Colombia y otros que se encuentra en Venezuela. Más allá de eso nuestra invitación es que si lo que tanto La Cerve como Staff Pro en boca de su apoderado han dicho que ellos no tienen nada que ver, que el muchacho aparezca y que le dé la cara a la familia y a la justicia”.

La pesadilla que vive Ernesto

Ernesto Vera no ha entregado declaraciones debido a la situación que atraviesa. Recibe acompañamiento psicológico, ante a la afectación estética y funcional.

El joven tendrá que esperar entre cuatro y seis meses para que expertos puedan reconstruir su mandíbula inferior, que fue completamente destruida. Cada semana tiene que asistir a controles médicos. Actualmente solo puede ingerir alimentos líquidos.

Gloria Pico, madre de la víctima, lamentó que La Cerve no haya demostrado interés con lo que sucedió con su hijo. "En ningún momento nos han llamado a preguntarnos por la salud de Ernesto".

La mujer comentó que el estado emocional de su hijo es crítico, razón por la cual recibe tratamiento psiquiátrico. "Este hecho le afectó muchísimo su vida y la de nosotros. No es nada grato ver la forma en que se encuentra. Cae en estados depresivos al ver que no encuentra respuesta a lo que le sucedió, no sabe por qué le hicieron tanto daño".

La madre lamentó que su hijo tendrá secuelas que le impedirán comer y hablar normalmente. "Él está muy preocupado por su futuro y su vida. Todo le crea temor y angustia. Ha sido un golpe muy duro el daño que le causaron a mi hijo".

En cuanto a los videos que se compartieron este viernes, Gloria Pico dijo que muestran "el trato inhumano y cruel que le dieron".

¿Qué paso esa noche?

De acuerdo con la versión de los abogados de Ernesto Vera, un grupo de jóvenes se acercaron al personal de seguridad a quejarse porque alguien vestido de camiseta negra les había robado el trago. Al parecer, pensaron que se trataba de Vera así que procedieron a sacarlo.

En un momento uno de los miembros de Staff Pro lo toma por la espalda y a través de asfixia mecánica lo reduce. Pese a que la víctima habría intentado hacer señales para indicar que se estaba ahogando.