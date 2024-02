Riachuelo, la tierra de Santander que aún llora a sus hijos ausentes

“Se escuchaban gritos, como si alguien los torturara. No podíamos dormir tranquilos, pues entre esos podría estar Camilo, nuestro hijo, que un día salió de la casa a las 5:00 de la tarde y nunca regresó. Dicen los últimos que lo vieron pasar que los paramilitares se lo llevaron. Lo buscamos por mucho tiempo, pero después un ‘para’ me dijo que no lo buscara más, que estaba muerto”.

“Carlos Andrés tenía 14 años cuando se lo llevaron en 2003. Era mi nieto. Junto a su mamá, que era mi hija, vivíamos cultivando yuca, caña y plátano. Él iba a la escuela de Riachuelo. Los paramilitares lo obligaron a asistir a las reuniones en el parque y luego se lo llevaron a la escuela de reclutamiento que dirigía ‘Chirrete’. Supe que participó en combates en el Socorro. Murió en eso y luego nos entregaron su cuerpo con el de otro muchacho de 17 años”.

“A Alias ‘Chirrete’ y ‘Silvestre’ les gustaban los niños. Cuando se emborrachaban abusaban de los muchachos. Por eso, sus comandantes los mataron.

Además: Así fue como la exrectora Lucila Gutiérrez permitió que jefes paramilitares abusaran sexualmente a sus estudiantes en Riachuelo

Estas y otras historias marcadas por el dolor, el sufrimiento y la muerte, aún se recuerdan en el corregimiento de Riachuelo, de Charalá, azotado desde el 2000 hasta 2006 por el Frente Comuneros Cacique Guanentá, perteneciente al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, liderado por Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’.

Si bien es cierto que más de 33 municipios y siete corregimientos de las provincias Guanentá y Comunera sufrieron el dominio de estos grupos armados, sobre Riachuelo pesa el hecho de que muchos de sus niños y jóvenes hayan terminado en las filas de los ‘paras’, empuñando armas, siendo blancos en los ataques y de todo tipo de violaciones, en especial del abuso sexual.

Incluso, hoy se habla de que perdieron una generación de sus hijos que laboraban en el campo, que eran buenos estudiantes y que aspiraban, como sus padres, a vivir de las ricas tierras de esta zona.

Pero hoy también se habla de la reparación integral, económica y simbólica, de las víctimas dentro de la Ley de Justicia y Paz –como ha ocurrido en el corregimiento La India, en Landázuri– de ayuda internacional, de estrechar la mano con los que un día fueron sus enemigos y que hoy se conocen como desmovilizados.

Además: Video | ‘Motoladrones’ armados arrinconaron y atracaron a dos personas en Bucaramanga

Se habla de la llegada de un centro de salud, de un puesto de Policía, de una planta de tratamiento de agua, de proyectos productivos para los campesinos, todo lo que los ‘paras’ nunca hicieron por ellos, dicen las víctimas de este conflicto, a pesar de que les prometieron prosperidad y cambios cuando llegaron no solo a ocupar sus tierras, sino también sus vidas.