Dos días después, Galvis recibió una extraña llamada. "El señor dice que tiene una caseta en la avenida Quebradaseca y que dos muchachos fueron a ofrecerle al perro por $1'500.000, pero dijo que se había dado cuenta que era mi perro y que estaba dispuesto a ayudarme a recuperarlo. Esa es la trama que montan".

La víctima afirmó que se puso en contacto con la Policía, donde le explicaron que así actúan los delincuentes para no incriminarse directamente con el delito. "El que llama no asegura que se lo robó ni pide plata para el rescate. Se hacen pasar por terceras personas que quieren ayudar".

La afectada resaltó que al contestar que no tenía todo ese dinero, el señor le respondió que esperara a ver qué podía hacer. "Después me dijo que lo dejaban en $800 mil y así me tenía. Desde el sábado no he vuelto hablar con él. El viernes me mandó fotos y efectivamente es mi perro. He llamado y el número está apagado".

Lea también: ¿Cómo opera la justicia animal?

Galvis contó que inicialmente alguien del Gaula le estaba dando acompañamiento telefónico, pero el sábado se acercó directamente a las instalaciones para suministrarle pruebas a un investigador. "El uniformado solo me dijo que no es suficiente, porque considera que las llamadas no son una extorsión directa, que entonces por eso no se puede hacer nada".

Esta respuesta motivó a que la comerciante no instaurara una denuncia formal ante las autoridades. "Me dijeron que tratara de llegar a un acuerdo por un monto más bajito y que ellos me garantizaban la seguridad".

Ahora, Galvis solicita solidaridad por parte de la comunidad para que no compren a este perro y más bien le ayuden a recuperar a Milan, con quien ha compartido tres años. "El perrito había pasado por tres familias diferentes, estuvo hasta en el campo. El último muchacho que lo tuvo me rogó que lo recibiera. Estaba desnutrido, con problemas en los ojos. Cuando me lo dieron él ya tenía más de una año de edad, prácticamente ya está entrando a la vejez".