Desde la Jagüa de Ibirico, en el Cesar, llegaron al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga los padres de esta mujer de 21 años a buscar respuestas sobre su inesperada partida de este mundo.

“El cuerpo estaba morado, la cara morada. Hay que ser inteligentes, ahí hay muchas cosas que no cuadran. ¿Si el hombre no debe nada, por qué huyó? No se presentó ante las autoridades a dar su declaración, se llevó el teléfono de mi hija. Lo que necesitamos es justicia, nuestra familia pide justicia”, dijo Holguer Guzmán, el padre de la fallecida.

El pasado martes en la mañana, Laury Yise fue encontrada sin vida en el apartamento 403 del edificio Delgado Ardila en la carrera 18 con calle 33 del Centro de la ciudad, en donde vivía su novio.

De acuerdo con las autoridades, el cadáver fue hallado por unos compañeros de trabajo de su novio, quienes fueron a buscarlo a él, porque no se había reportado a la empresa desde el lunes.

De la pareja de Guzmán Becerra hasta el momento no se tiene rastro de su paradero.

“Ella era muy hermética, no nos habíamos presentado a este señor. La última vez que hablé con ella fue el día de su deceso, puedo decirlo así, a las 7:30 p.m. del domingo, me mandó un video que estaba en la discoteca, con ellos, compartiendo”, añadió el progenitor.

Después de las 9:00 p.m. de ese mismo domingo 25 de junio, no se volvió a tener información de Laury Yisel hasta que fue encontrada sin vida.

“No volvió a hablar por whatsapp, el teléfono siempre se iba a correo de voz. Creemos que entre las 9:00 a las 10:00 de la noche se produjo la muerte”, concluyó Holguer.

En el informe de los investigadores que adelantaron la inspección técnica del levantamiento se estableció que el cuerpo no presentaba heridas ni signos de violencia.

Los allegados a la joven de 21 años esperarán los resultados de la necropsia de Medicina Legal para que se confirme con exactitud las causas del fallecimiento.

Laury era profesional en salud ocupacional y hace un año llegó a Bucaramanga a vivir con una tía al norte de la ciudad buscando ejercer su carrera. Tiempo después, conoció a su pareja, quien trabaja como administrador de un almacén.