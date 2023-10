De las ocho balas que el sicario disparó a quemarropa y sin mediar palabras, tres impactaron a Elvis Enrique Arellano Bolaños en sus extremidades.

“Fue un ataque rápido, sin piedad e indiscriminado, de cosa no hubo más muertos”, cuenta una de las testigos del atentado, que ocurrió en el barrio La Esperanza, sector Las Delicias, en las faldas de La Popa, en Cartagena.

Elvis departía en esos momentos en la terraza de su casa con su mamá, una tía y otros cuatro allegados, entre mujeres y hombres.

Eran las 8:30 del viernes 13 de octubre. Elvis había terminado de reparar la última moto que le llevó un cliente y luego decidió disfrutar de un rato con música y alcohol con los suyos.

La tía de Elvis se levantó de un momento a otro para atender una pequeña chaza que tiene al lado de la casa de su sobrino. La mamá, por su parte, también se levantó de su silla junto con su hermana para llevarle unos platanitos a su progenitora, que vive en la misma calle.

Justo en esos instantes aparecieron los dos hombres en moto. Se acercaron sigilosamente a la casa de su víctima y, sin bajarse del vehículo, el parrillero disparó ocho veces.

Todos corrieron de sus puestos, incluso Elvis, pese a recibir tres de esos balazos en sus piernas. Los pistoleros huyeron rápidamente y comenzaba así el drama para la familia de aquel mecánico de motos, de 31 años.

Drama y tragedia familiar

Arellano fue llevado de inmediato a un centro asistencial y allí lo mantuvieron bajo observación en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Aunque no lo operaban, los parientes de Elvis pensaban que de esta se iba a salvar. Las heridas no parecían graves.

“Lo llevamos a la Clínica Regional del Caribe. Allí lo tuvieron todo el tiempo en UCI, pero no lo operaban. El sábado (14 de octubre) estuve cerca de él como hasta las 7:30 de la noche”, contó la mamá, quien agregó que luego, estando en su casa, la llamaron para decirle que regresara al centro de salud.

"Cuando llego es que me dicen que ha muerto. No entiendo por qué no lo operaron”, indicó la progenitora.

Lo habían amenazado dos veces

La primera vez que le advirtieron a Elvis que lo podían matar ocurrió hace más de 10 años, cuando se vio involucrado en un problema con miembros de la pandilla “Los de la 18”.

Para evitar una tragedia, su mamá se llevó a Elvis al municipio de Polonuevo (Atlántico), donde vivieron más de seis años.

Al cabo de un tiempo regresó a su casa, en La Esperanza, y comenzó a trabajar en lo que sabía, reparar y lavar motos. Lo hacía en una pequeña rampa que habilitó en donde residía.

Tal parece que los líos perseguían a Elvis. No hace mucho se vio involucrado en una riña de la cual, según su mamá, no tenía nada que ver.

“Él estaba con un amigo que señalaban de cogerle el celular a una muchacha que se le cayó. Varias personas lo agredieron y como mi hijo (Elvis) estaba ahí, él lo defendió y alcanzó a acuchillar a uno de los tipos en la espalda”.

Aunque eso pasó hace algún tiempo, Elvis se enteró por alguien que lo habían amenazado, pero no prestó atención a esas advertencias.

Siguió su vida normal hasta el viernes, cuando un sicario lo mató en la puerta de su casa. Lo que no sabe su familia es si por uno de esos dos líos acabaron con su vida.