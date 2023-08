El oscuro mundo de las ‘Ollas’ en Barrancabermeja sigue tiñéndose de sangre. A tan solo seis días de que sicarios atacaran a varios consumidores de estupefacientes en los alrededores del Megacolegio, estos lugares vuelven a ser centro de la violencia.

Esta vez, sicarios arribaron hasta la “olla” ubicada en la parte posterior de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el barrio La Floresta Baja y acabaron con la vida de un habitante de calle. Testigos cuentan que eran cerca de las 6:00 pm, cuando un sujeto descendió de una motocicleta tipo bóxer, ingresó hasta la parte cercana al caño y disparó en retiradas ocasiones.

“Al parcero lo mataron delante mío, yo estaba ahí. Yo acababa de recibir el cigarro le dije vamos a fumarnos eso adentro porque a la vecina no nos gusta vernos en la orilla y el me da el cigarrillo, se asoma a la malla y llega el man le dispara y le dice ahora si te mueres. El man lo mató al lado mío y yo salí corriendo y me alcanzaron a hacer tiros”, relató un habitante en condición de calle.

La víctima, quien era una persona de nacionalidad extranjera en condición de calle, alcanzó a recibir un certero disparo en la cabeza, que le produjo el deceso de manera instantánea. Su cuerpo quedó ensangrentado a orillas del caño.

El occiso fue identificado como Leandro José Castro, alias “Colombianito”, de 30 años de edad. Las autoridades investigan si este caso y el del pasado 25 de julio donde fueron asesinados dos consumidores de drogas, obedecen a una “limpieza social”.

“Ya la Fiscalía General de la Nación es la encargada de determinar y verificar si hay alguna situación estructural que se esté presentando con este tipo de hechos. Mientras tanto, avanzamos en las investigaciones”, dijo el Mayor Andrés Betancourt, comandante del Distrito 1 de la policía del Magdalena Medio.

Este es el primer homicidio registrado en Barrancabermeja en el mes de agosto y el número 81, en lo corrido del 2023.

Regresó y encontró la muerte

“Colombianito” era un reconocido habitante de calle y expendedor, que frecuentaba el sector donde fue asesinado. Algunos allegados contaron que el hombre no tiene familia en Colombia, ya que ésta había retornado a Venezuela, sin embargo, atraído por el mundo de las drogas, la victima regresó a Barrancabermeja. Llegó a buscar la muerte...

“Se vino para que lo mataran. Esa familia es de Venezuela y ellos se habían ido, pero colombianito se regresó, vino fue a buscar la muerte porque el hermano lo había mandado a buscar, pero mire; volvió a buscar la muerte”, dijo un conocido.

Colombianito, también había sido capturado en cinco ocasiones y según las autoridades, tenía anotaciones judiciales por hurto y estupefacientes.

Pie de foto Colombianito recibió un certero disparo en la cabeza, mientras consumía estupefacientes.