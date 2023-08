Nuevos detalles se han venido conociendo sobre el accidente de tránsito que cobró la vida de María Juliana Murzi Pabón, una joven estudiante de medicina de la Universidad de Santander, UDES, en la madrugada de este lunes 14 de agosto en la carrera 27 con Avenida González Valencia.

Sobre las 5:25 a.m., la motociclista de 24 años se dirigía al Clínica Los Comuneros, donde se encontraba realizando sus prácticas universitarias. Ella estaba cursando su último semestre de medicina.

María Juliana se movilizaba en el sentido sur a norte por la carrera 27. Conducía una moto Kymco Auteco, color blanco, de placa RNQ-82B. Por la González Valencia descendía un domiciliario que iba en una moto Suzuki GN, color negro, de placas PPI-04E.

Al parecer, este último no hizo el pare y pasó la intersección a toda velocidad encontrándose en el trayecto a la joven estudiante de medicina de la UDES. Tras la colisión, ella perdió la vida mientras que el otro motociclista quedó en delicado estado de salud.

Esta persona, según lo recopilado por las autoridades, trabaja como domiciliario y es de nacionalidad venezolano. Permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la Clínica Chicamocha tras los graves traumas que sufrió.

Vanguardia conoció que el domiciliario no tenía ningún tipo de documento en regla que le permitiera estar desplazándose por las calles de la ciudad en este vehículo al momento del accidente.

Desde el pasado 16 de julio, hace casi un mes, esta motocicleta no tenía vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat. A esto se suma que tampoco se encontraba vigente la revisión técnico mecánica y la licencia de conducir.

Por todo lo anterior, de acuerdo con datos consultados en el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit), tras el siniestro vial la Dirección de Tránsito de Bucaramanga procedió a imponerle tres comparendos por las infracciones DO1, D02 y C35.

“No tenía ninguno de los tres documentos (Soat, revisión técnico mecánica al día y licencia de conducir). Se procedió a imponer los tres comparendos”, confirmó Carlos Bueno, director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, DTB, a Vanguardia.

El valor por estas tres infracciones de tránsito supera los $2 millones 700 mil.

Sobre las causas del accidente, Tránsito Municipal informó que ya se realizó el respectivo croquis y se adelantarán las acciones investigativas para corroborar si el conductor extranjero omitió el pare y pasó la intersección a toda velocidad.

“El llamado a los conductores es a estar al día. En cualquier momento el vehículo les puede fallar, si se accidentan se exponen a no ser atendidos y si no tienen la licencia es porque el conductor no cuenta con la pericia y capacidades para maniobrar el vehículo”, añadió el funcionario