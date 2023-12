También habló sobre los años previos al 2018, cuando estalló el mayor escándalo de prostitución y explotación sexual en la ciudad.

“No sé a qué persona le dan ocho años dos meses por delitos con menores de edad. Les doy mi escrito de acusación y vean mi condena: Liliana Campos Puello nunca fue condenada por delitos con menores de edad....”, dijo.

Y agregó: “Se me negaron los derechos y beneficios: fui condenada porque me vi obligada a firmar un proceso en mi contra, pero lo que se ve y no me preguntan es si hubo presión... Hay gente con casa por cárcel por delitos de trata de personas; yo pagué intramural porque mucha gente se benefició de ese escándalo”.

Liliana también dejó claro que jamás enlodaría los nombres de quienes fueron sus clientes y le dieron de comer.

“A quien me dio de comer no le voy a morder la mano. Yo viví de propinas. Mis servicios eran tan profesionales, y había tanta seguridad, que por algo me buscaban a mí. Nunca trabajé por dos millones de pesos; a mí me daban propinas buenas”, agregó.

En defensa de la prostitución como oficio

Estando ya en libertad, cuestionó la “doble moral” de la sociedad colombiana, y sigue firme en su defensa por el ejercicio de la prostitución. Tanto así que dijo: “¿Cuántas mujeres, para poder tener un trabajo digno, o pasar una materia en la universidad, tienen que acostarse con un hombre? Este es un país donde no hay oportunidades”, agregó ‘La Madame’.

En cuanto a su condena fue más allá y dijo: “La Fiscalía adulteró cuentas y dijeron que yo cobraba más”. De hecho, sobre la Fiscalía, señaló que fue presionada por el ente investigador: sostuvo que el fiscal Néstor Humberto Martínez es responsable de su condena y denunció por maltrato a dos dragoneantes de la cárcel donde estuvo recluida.

*Tomada por EL UNIVERSAL