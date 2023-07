Lisardo García Robayo cumplió ayer 28 años. Pero sus próximos 17 años y 4 meses de vida deberá pasarlos en prisión después de que la justicia lo condenara por el homicidio de Jairo Alberto Plata Ortiz, un maestro de construcción que fue asesinado el 20 de junio de 2021, en la calle 43 con carrera 20 del barrio Rincón de Girón.

A la víctima sus familiares y amigos lo llamaban ‘Yayito’. En el momento de su crimen tenía 53 años. Lisardo le quitó la vida por intentar robarle un celular.

De acuerdo con la versión entregada por sus familiares, los hechos se presentaron a las 7:00 de la noche de ese domingo. ‘Yayito’ era padre de una hija mayor de edad y de un menor.

Ese día celebraba la fecha del día del padre y pasó gran parte de la jornada con su hija. Ya en la noche regresaba a la casa de la mamá para ver el partido entre Colombia y Perú, por la Copa América, en el que la selección perdió y él también... la vida.

Mientras caminaba sin compañía para llegar a ver el encuentro, a media cuadra de su hogar apareció Lisardo García Robayo, su intención era robarle el celular que llevaba en la mano.“Jairo en ese momento revisaba unas fotos que le había enviado una hermana. El delincuente vio que llevaba el celular y se le abalanzó a rapárselo”, contó un familiar.

Lisardo no le dio la oportunidad de defenderse o resguardarse y empujó a ‘Yayito’ haciéndolo caer a la calle. En el suelo le pegó una patada en la cabeza y sacó un cuchillo con el que lo atacó por la espalda hiriéndolo en el hombro, en el antebrazo izquierdo y en el tórax, le atravesó el pulmón y horas después le ocasionó la muerte en un centro médico.

“No le robó el celular porque una persona que fue testigo del hecho dijo que lo había alcanzado a guardar en una mochila. Y por eso fue que lo atacó”, agregó su ser querido.

Aunque Jairo fue llevado a la Clínica Comuneros de Bucaramanga, por la gravedad de las heridas falleció.

Lisardo fue capturado minutos después por la Policía, gracias a la información de la comunidad, hallándole el cuchillo y una pieza clave en la investigación fue que en su tenis derecho tenía manchas de sangre que correspondían a la de la víctima.

Tras permanecer en prisión y después de dos años de juicio, el juez décimo penal del circuito condenó a 17 años y 4 meses de prisión a Lisardo García Robayo, hallado culpable por el homicidio de Jairo Alberto Plata Ortiz.

No obstante la pena que se le impuso no fue suficiente para la familia de la víctima, “estamos tranquilos porque el crimen no quedó impune, pero esperábamos una sentencia mayor. Por lo menos se hizo algo de justicia”, añadieron.