Taxista inventó haber sido víctima de un 'paseo millonario' en Bucaramanga

El pasado miércoles un taxista de Bucaramanga denunció haber sido víctima de un 'paseo millonario', en el que lo despojaron de $900 mil, dinero que pertenecía al propietario del taxi de placas XME-091.

En un video publicado por los residentes de la vereda Aguada de Ceferino en el municipio de Girón, la supuesta víctima narra la pesadilla que dijo haber vivido durante casi 12 horas en las que dos delincuentes lo mantuvieron retenido en su taxi.

De acuerdo con el relato, los dos sujetos lo abordaron a las 10:00 am en el sector Cacique y le pidieron llevarlos al aeropuerto. “Cuando pasamos el peaje me dijeron que tenían que hacer un vuelta y necesitaban el carro. Iba a decir algo, pero sacaron un revólver y me hicieron seguir para San Vicente”, contó.

Explicó que durante el recorrido los sujetos se detuvieron en varias oportunidades, uno de ellos se bajaba mientras el otro permanecía con él para que no huyera. Entrada la noche lo obligaron a regresar.

“Después de que llegamos a Lebrija me amarraron y me pasaron para atrás, y se fueron por otro lado porque quedé yo perdido, ni sé dónde estoy”, se oye decir al taxista, al parecer a las autoridades a través de un celular.

Todo era mentira

Sin embargo, en la mañana de este sábado se conoció que todo fue mentira. Las autoridades pudieron establecer, tras una confesión del mismo conductor, que el supuesto rapto y hurto fue falso.

Al parecer, el conductor decidió inventarse toda la historia para justificar la ausencia de $900 mil pesos, los cuales habría prestado a un familiar que los necesitaba.

Con el fin de que el patrón no le cobrara el dinero, construyó el falso relato. Además, manejó el taxi hasta la vereda Aguada de Ceferino en el municipio de Girón, donde lo dejó abandonado.

Ahora, el taxista podría ser judicializado por falsa denuncia, lo que generó la movilización de la Policía y las autoridades judiciales.