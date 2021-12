Taxista le habría suministrado escopolamina a una mujer en Barrancabermeja

Luz Dary Inés Mora, directora de noticias de Yariguíes Estéreo, en Barrancabermeja, fue víctima de un taxista quien le habría suministrado escopolamina.

La periodista abordó un taxi en el sector comercial del ‘Puerto petrolero’. Allí, según cuenta, el conductor le aplicó una sustancia manifestando que era alcohol, bajo los protocolos contra el Covid-19.

Solo habían transcurrido unos segundos cuando Luz Dary comenzó a sentirse mareada y con somnolencia.

“Salí de la emisora que queda ahí en toda la zona del comercio, llevaba mi morral con algunas compras y una ancheta. Pese a que es muy congestionado, el taxi llegó de una, me subí y la puerta quedó abierta.

“El conductor me dijo asegure la puerta, le dije, espere me quito el morral y la aseguro. Yo me volteé y cuando me fui a acomodar, el conductor me aplicó el spray, era alcohol como con una fragancia masculina, yo pensé, por qué me aplica alcohol si ni le pedí protocolo.

“Transitamos como 200 metros con mucho tráfico, de una me sentí mal, como con anestesia, pensé, ese tipo me echó algo; porque en Barrancabermeja han ocurrido situaciones con escopolamina.

“Abrí la puerta para tirarme y me grito, ¡oiga! por qué se tira, no ve que se puede caer. Le decía que me abriera la puerta, pero él me decía que no podía, que si no le iba a pagar la carrera.

“Le dije, yo le pago pero pare, como había tanto tránsito, el tipo no pudo avanzar y yo me bajé, cogí el morral, la ancheta, no mire la placa ni nada, era un taxi con vidrios polarizados como de un amarillo más quemado y tenía aire.

“Yo me bajé, entre todo el mundo de gente había una pareja, tomé del brazo a la señora y le dije, ayúdeme, algo me pasó, el taxista me echó algo en la cara. Cogí el teléfono para llamar al gerente de la emisora, pero no fui capaz. Le pedí el favor a la señora. Él llegó rápido y me llevó a la emisora, me sentía mareada, sin oxígeno. Llegaron los bomberos, tenía la tensión alta, la frecuencia cardiaca alta y empecé a llorar.

“El bombero me hacía preguntas pero yo me demoraba en responder. Dijeron hay que llevarla a la clínica, no me hicieron prueba ni nada porque tenía sentido de la ubicación. Me dieron salida. Con la Sijin fuimos a recorrer el sitio, van a hacer barrido de cámaras”.

Las autoridades investigan el hecho y con cámara de seguridad buscan al taxista que le prestó el servicio a la periodista.