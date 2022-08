Pablo Sánchez de 64 años, un reconocido ganadero, fue secuestrado en la mañana del lunes en una vía de la vereda Las Piñas del municipio de Aguachica, Cesar.

El hombre se movilizaba con su socio y juntos pretendían cerrar una compra de ganado, sin embargo, en el camino fueron interceptados por sujetos que se llevaron a Sánchez, mientras que a su compañero lo golpearon y lo dejaron tirado sobre la vía.

“Quería enviar un mensaje a los secuestrados para que por favor liberen a mi papá, no le hagan ningún tipo de daño, que le respeten su vida ya que él es un hombre que no le gusta meterse con nadie, es muy trabajador, aparte de mí tiene dos hijas más, por favor libérenlo y no le hagan nada”, manifestó en un video, el pequeño hijo del ganadero.

Hasta el momento no hay noticias sobre el paradero del ganadero; autoridades avanzan en las investigaciones del caso, “estamos con el Gaula atendiendo este rapto que se presenta en Aguachica, cuando dos socios que van a hacer una compra de ganado y llevan dinero en efectivo, de manera inesperada son abordados por sujetos que se llevan el dinero y a uno de estos hombres”, dijo el coronel Luis León Rodríguez, comandante de la Policía del Cesar.