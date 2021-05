Jorge Enrique Ruiz Rincón, de 49 años y quien ejerce la carpintería desde hace 30, fue uno de los afectados por el incendio que se registró el pasado domingo en el barrio Girardot de Bucaramanga.

Ayer con empleados, vecinos y bomberos, trabajaba entre los destrozos que dejó la conflagración. La tristeza lo embargó al darse cuenta que nada quedó en ‘pie’, el voraz fuego arrasó con todo a su paso.

Entre lamentos agradecía que no hubo pérdidas humanas. Otra pudo ser la historia si hubiese ocurrido en un día laboral.

“Solo estaban la viviente con su hijo de 13 años. Ella dice que escuchó un estallido en la parte de atrás y se fue a revisar. Desde afuera la gente vio el humo y varios se fueron a tratar de ingresar por la puerta principal pero la señora estaba allá tratando de destapar un extintor. Como no pudo, ahí sí salió. Como había latas de pintura y thinner, en minutos todo estalló y el fuego se extendió luego a los otros talleres”, contó Ruiz Rincón.

No pudieron hacer nada los hombres que intentaron sofocar las llamas. Bastaron 15 minutos para que se propagara por los otros talleres alrededor.

“Perdimos las herramientas, los insumos de trabajo. Uno no sabe qué pensar, se me pone la mente en blanco, no sé cómo voy a hacer para volver a empezar”, aseguró entre sollozos Jesús Ramos, otro afectado.

Si usted quiere ayudar a estas familias lo puede hacer a través de la cuenta Nequi 3156527622.