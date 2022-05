Tres obreros muertos en una obra de alcantarillado en La Belleza

Las autoridades hacen presencia en el lugar con el fin de analizar las causas de la tragedia e identificar a las víctimas.

Según versiones iniciales, los tres trabajadores murieron al caer a un pozo en construcción de alcantarillado, de cinco metros de profundidad.

La comunidad denuncia que cuando instalaron los tubos no había topógrafo, ni Interventoría y se presentaron anomalías cuando instalaron los tubos, se generó acumulación de gases, situación que fue puesta en conocimiento a tiempo por la veeduría.

"Uno de los trabajadores se asomó al pozo porque uno de los tubos se tapó, y por la inhalación de gases perdió el conocimiento y cayó dentro del pozo a una profundidad de cinco metros, otro trabajador vino a auxiliarlo y también cayó, lo mismo ocurrió con un tercer trabajador que también cayó al pozo. Todos perdieron la vida. La comunidad con unas cuerdas y una careta de gases del veedor, hizo el rescate, una persona entró para amarrar de los pies a los tres trabajadores y sacarlos ya muertos".

"Los empleados no tenían ninguna seguridad industrial o laboral. Murió el maestro y dos trabajadores oriundos del Socorro. Yo vengo denunciando hace rato a la gerente de la Esant las anomalías, falta de seguridad industrial y demás problemas técnicos, no había ingenieros ni profesionales para dirigir la obra. Todo ocurrió porque instalaron un tubo mal y se tapó, porque no hubo topógrafo ni Interventoría, al taparse se generó la acumulación de gases", señaló a El Regional, Fabián Castro integrante de la veeduría de la obra.