Desde el pasado viernes un fuerte rumor corría por el puerto. “Les informamos que presuntamente el joven Luis Torres Chávez fue asesinado en Barrancabermeja en horas de la madrugada.

Dicen que posterior a eso fue tirado al río, por eso se les agradece si ven un cuerpo con las características de él en la ribera del río Magdalena (...) Sería de gran ayuda para darle una sepultura digna”, fue el mensaje que corrió por redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Según el relato de allegados, en la madrugada del viernes “él (Luis) salió a fumarse un cigarrillo, sonaron dos disparos y nunca más apareció. Estaba en pantaloneta, sin camisa y sin zapatos, desconozco el nombre del barrio en el que ocurrió el hecho, pero me dijeron que era peligroso, entonces estaba desaparecido. Luego nos llegó un audio donde decían que lo habían asesinado y tirado al río”.

En el mensaje recibido por la familia, una mujer les manifestaba sobre el rumor que corría en el sector de La Campana, en el Puerto Petrolero.

“Le iba a comentar, mire, no sé si me crea, solo le voy a decir lo que me acaba de decir una amistad que se la rebusca en La Campana, me dijo que estaba regada la bola de que a su hermano lo mataron y lo tiraron al río.

“Le iba a decir a ustedes para que supieran pues esas son cosas delicadas, que no vaya a haber problemas. Es para que usted le diga a su mamita. Si lo tiraron, pues esperar que flote a ver si lo encuentran”.

Efectivamente, lo encontraron, el rumor que tanto temían que fuera cierto, se cumplió.

El pasado domingo pescadores que aprovechaban la subienda, hallaron un cuerpo en el río Magdalena, sector Terraplén del municipio de Puerto Wilches (Santander).

Tras el levantamiento, el cuerpo fue llevado a la morgue del hospital del municipio donde lo identificaron como Luis Emilio Torres Chávez, quien se encontraba desaparecido desde el viernes cuando lo vieron por última vez en el barrio Arenal de Barrancabermeja.