De acuerdo con la información recopilada con testigos, sobre las 8:00 p.m. del viernes cerca de 25 sujetos llegaron hasta la sede en varias motocicletas.

Estas personas procedieron asaltar el alambarado e ingresaron a las instalaciones de Barlovento.

Una vez a dentro empezaron a increpar a los deportistas. Luego partieron vidrios y se llevaron algunas pertenencias de los jugadores a quienes incluso agredieron.

Vanguardia conoció que el jugador David Gómez fue agredido al igual que Rodin Quiñones. “Lamentable lo sucedido y creo que esto no son hinchas si no unos delincuentes. Nosotros como jugador siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos, siempre y cuando lleguen con respeto y no como lo hicieron en la noche de hoy. Impresentable”, expreso Chaverra en otro trino.

La Policía, a través de un grupo de investigadores de la Sijín, analiza los videos de las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los sujetos que protagonizaron los hechos.

Esta no es la primera agresión que sufre el equipo en los últimos días. El pasado 7 de diciembre un grupo de hombres en motocicleta atacaron las oficinas del Atlético Bucaramanga.

El hecho se registró en la sede ubicada en la carrera 14 con calle 33. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. En los videos se aprecia el momento en que con piedras destruyeron los ventanales de las oficinas del equipo de fútbol leopardo.