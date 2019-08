Un hombre muerto y otro herido el fin de semana en Bucaramanga y Piedecuesta

Como Johan Michel Solano fue identificado el hombre asesinado el sábado en el noche en el barrio Mirafores, ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga.

De acuerdo con la información suministrada, los hechos se registraron a las 7:30 de la noche, en una peatonal de la calle 20 con 51b de este concurrido sector de Morrorico justo cuando la víctima se disponía a visitar a su pareja sentimental, quien reside cerca a la escuela del barrio.

Le puede interesar: Dos personas sobrevivieron a una docena de tiros en Puerto Wilches

Los testigos aseguran que la víctima recibió varios impacto de bala en el tórax. “Los hechos pasaron por robarlo la billetera y el celular. Pedimos que se haga justicia, porque era un joven y no lo dejaron vivir. Toda la familia está muy mal, como cualquiera Johan tenía sus errores, pero él ya estaba estudiando para tener un mejor futuro. Es una banda que hay en ese barrio y se conoce como ‘Los Carrillos’ o ‘Los de la Escuela’ que roba, atraca y vende droga. Queremos que se haga justicia y que esto no se quede impune. Johan pudo haber tenido errores pero no era para que lo mataran así y él no le había hecho nada a ellos. Creo que fue por robarlo que lo mataron. Dicen que le pegaron 4 tiros, pero no sabemos cuántos fueron realmente, porque no lo hemos visto”.

Otra de las personas cercanas, aseguró que cuando los vecinos le avisaron ya no había mucho por hacer. “Vinieron a decirme que le habían pegados unos tiros a Johan y cuando lo recogí ya iba muy baleado. Solo me miraba y me miraba, pero no lo veía bien. Nos demoramos mucho en que nos ayudaran a coger un carro. Yo lo revisé, lo toque y no tenía celular, billetera, ni la plata que él tenía... Por robarlo. Diez minutos antes de que lo balearan habíamos hablado”

Dijo además “que espera que se haga justicia, porque solo Dios sabía las ganas que él tenía de salir adelante, estaba estudiando, quería ser una mejor persona. En Miraflores, Morrorrico, estaba terminando el bachillerato, de hecho acababa de llegar de estudiar cuando pasó eso”.

El hombre fue trasladado a un centro hospitalario, pero llegó sin signos vitales.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer este caso e identificar a los responsables de este homicidio.

De la víctima se pudo conocer, que tenía 21 años, y que no tenía hijos.

Lea también: Fiscalía pedirá nulidad del proceso contra alias ‘Pichi’

Herido por arma de fuego

En otro hecho aislado, registrado el sábado en la noche, en el barrio Barro Blanco de Piedecuesta, resultó herido con arma de fuego, Brayan Delgado de 20 años.

Al parecer, esto se dio en medio de una riña protagonizada en la calle 17 con carrera 4 de este sector.

Según los testigos, cuatro personas en dos motocicletas se enfrentaron a machete y pistolas. Él salió corriendo diciendo que estaba herido se subió a la moto con el amigo y se desmayó cayendo al piso, lo levantaron y lo metieron en un taxi a los 10 minutos llegó la policía”. Se presume que recibió 4 impactos de bala.

Al cierre de esta edición, Brayan Delgado recibía atención médica y se desconocía su estado de salud.